Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 08:30

Транспорт

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Сергей Собянин сообщил о продолжении установки новых павильонов для автобусных остановок

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали обстановку на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

В МВД предложили штрафовать водителей за излишнюю тонировку

Электробусы начали курсировать на маршруте № 394

В России снизились цены на запчасти для отечественных автомобилей

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на столичных дорогах.

В настоящее время затруднения в движении наблюдаются на ТТК, особенно на Автозаводском мосту. Обе стороны движения здесь достаточно плотные, хотя одна из них немного свободнее. Также затрудненное движение фиксируется на Ленинском проспекте.

Чтобы сэкономить время в пути рекомендуется пересесть на общественный транспорт. Если поездка на машине неизбежна, маршрут лучше проложить заранее, избегая перегруженных дорог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика