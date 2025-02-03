Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на столичных дорогах.

В настоящее время затруднения в движении наблюдаются на ТТК, особенно на Автозаводском мосту. Обе стороны движения здесь достаточно плотные, хотя одна из них немного свободнее. Также затрудненное движение фиксируется на Ленинском проспекте.

Чтобы сэкономить время в пути рекомендуется пересесть на общественный транспорт. Если поездка на машине неизбежна, маршрут лучше проложить заранее, избегая перегруженных дорог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.