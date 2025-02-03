Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

С помощью городских камер москвичи могут отслеживать обстановку на дорогах в реальном времени.

На данный момент на Рязанском проспекте наблюдается довольно плотное движение в сторону центра. На дублере трафик также немного плотнее, чем на основной дороге, однако движение остается свободным. На Дмитровском шоссе затруднений нет, автомобили двигаются без задержек, несмотря на большое количество машин.

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