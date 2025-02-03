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03 февраля, 08:15

Транспорт

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

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Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали обстановку на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

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Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

С помощью городских камер москвичи могут отслеживать обстановку на дорогах в реальном времени.

На данный момент на Рязанском проспекте наблюдается довольно плотное движение в сторону центра. На дублере трафик также немного плотнее, чем на основной дороге, однако движение остается свободным. На Дмитровском шоссе затруднений нет, автомобили двигаются без задержек, несмотря на большое количество машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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