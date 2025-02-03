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03 февраля, 06:30

Транспорт

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали обстановку на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

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С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать ситуацию на дорогах столицы.

На данный момент обстановка на Волгоградском проспекте спокойная – движение свободное, пробок нет. Звенигородское шоссе также не испытывает затруднений, по обеим полосам движение не блокируется.

Чтобы избежать возможных заторов в пути рекомендуется заранее планировать маршрут и, если возможно, использовать общественный транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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