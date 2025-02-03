Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать ситуацию на дорогах столицы.

На данный момент обстановка на Волгоградском проспекте спокойная – движение свободное, пробок нет. Звенигородское шоссе также не испытывает затруднений, по обеим полосам движение не блокируется.

Чтобы избежать возможных заторов в пути рекомендуется заранее планировать маршрут и, если возможно, использовать общественный транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.