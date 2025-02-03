Городские камеры показали обстановку на столичных дорогах

С помощью городских камер москвичи могут отслеживать ситуацию на дорогах в прямом эфире.

На данный момент на Каширском шоссе движение довольно спокойное, машин немного. Однако на Ярославском шоссе ситуация гораздо более сложная. Здесь как на основной трассе, так и на дублере, движение сильно затруднено. В сторону центра машины двигаются со скоростью примерно 10-15 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.