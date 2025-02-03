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03 февраля, 07:30

Транспорт

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

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С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку в городе.

В настоящее время затруднения в движении наблюдаются на Алтуфьевском шоссе, где по направлению в центр движется большое количество автомобилей, автобусов и электробусов. Кроме того, плотное движение фиксируется и на Рязанском проспекте – полосы дублера и центральная уже заполнены машинами.

Чтобы сэкономить время, водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, а при возможности – воспользоваться общественным транспортом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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