Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку в городе.

В настоящее время затруднения в движении наблюдаются на Щелковском шоссе, где количество машин увеличилось по сравнению с предыдущим часом. А вот на Ленинградском проспекте движение свободное – вдалеке можно заметить лишь несколько автомобилей.

Чтобы сэкономить время в пути водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, учитывая загруженность дорог, а при возможности пользоваться общественным транспортом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.