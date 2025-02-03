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03 февраля, 07:15

Транспорт

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

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С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку в городе.

В настоящее время затруднения в движении наблюдаются на Щелковском шоссе, где количество машин увеличилось по сравнению с предыдущим часом. А вот на Ленинградском проспекте движение свободное – вдалеке можно заметить лишь несколько автомобилей.

Чтобы сэкономить время в пути водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, учитывая загруженность дорог, а при возможности пользоваться общественным транспортом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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