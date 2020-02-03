Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Уникальную схему на китайском языке разработали для московского метрополитена. Названия станций метро, МЦК, МЦД и других объектов переводили с носителями языка, а китайские названия сделали созвучными с русскими. Схему можно увидеть в тематическом поезде на Арбатско-Покровской линии или взять на всех стойках "Живое общение".

"Первый в России беспилотный трамвай, который запустил Сергей Собянин, активно взаимодействует с внешней цифровой инфраструктурой во время движения. Беспилотная технология – уникальная разработка Европы, которая принадлежит правительству Москвы. Уже сейчас эта инновация дает импульс созданию новых систем и решений, которых не было раньше. Новый транспорт проехал почти 3,5 тысячи километров по улицам столицы и позволил получить бесценные данные для наших специалистов", – заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В конце 2024 года в Москву пришло более 50 новых электробусов "КамАЗ", и их общее число превысило 2 300. Новый экологичный транспорт едет тихо и плавно, у него комфортный салон, а электрический двигатель сохраняет экологию.