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03 февраля, 21:30

Транспорт

Обновленный Ту-214 совершил первый пассажирский рейс после перерыва

Обновленный Ту-214 совершил первый пассажирский рейс после перерыва

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Обновленный самолет Ту-214 совершил свой первый пассажирский рейс после перерыва. Билеты на маршрут из Жуковского в Сочи выкупили почти полностью. Первые пассажиры рассказали, что полет прошел комфортно, отметили они и просторный салон воздушного судна.

Известно, что самолет модернизировали. Уже со следующей недели борт начнет совершать международные рейсы. Из аэропорта Домодедово он отправится в Ереван и Батуми, а позже – в Тель-Авив.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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