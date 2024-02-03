Обновленный Ту-214 совершил первый пассажирский рейс после перерыва

Обновленный самолет Ту-214 совершил свой первый пассажирский рейс после перерыва. Билеты на маршрут из Жуковского в Сочи выкупили почти полностью. Первые пассажиры рассказали, что полет прошел комфортно, отметили они и просторный салон воздушного судна.

Известно, что самолет модернизировали. Уже со следующей недели борт начнет совершать международные рейсы. Из аэропорта Домодедово он отправится в Ереван и Батуми, а позже – в Тель-Авив.

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