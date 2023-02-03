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Экономика

Компания Turkish Airlines снова начала принимать российские карты "Мир"

Компания Turkish Airlines снова начала принимать российские карты "Мир"

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Купить билеты Turkish Airlines с помощью карты "Мир" можно, но не всегда оплата проходит удачно. Об этом сообщили в самой авиакомпании.

Ранее в СМИ появилась информация, что Turkish Airlines снова начала принимать российские карты, причем не только Visa и Mastercard, но и "Мир". Как пояснили в службе поддержки, приобрести билет за рубли действительно можно, используя при этом любую карту.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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