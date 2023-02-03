В столичном метро начал курсировать тематический поезд, посвященный Нижегородской области

Тематический поезд, который посвящен Нижегородской области, отправился в свою первую поездку по Московскому метрополитену. Запуск состоялся в электродепо “Измайлово”. Отдельные вагоны посвящены городам Арзамас, Городец, Семенов и другим интересным для туристов местам.

Как отметил губернатор региона Глеб Никитин, символично, что состав будет курсировать именно по Арбатско-Покровской линии, ведь центральная улица Нижнего Новгорода называется Большая Покровская. Это пешеходная туристическая зона, которую местные жители часто называют нижегородским Арбатом.

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