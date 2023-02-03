Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:30

Транспорт

В столичном метро начал курсировать тематический поезд, посвященный Нижегородской области

В столичном метро начал курсировать тематический поезд, посвященный Нижегородской области

Новости часа: две детские поликлиники открыли после капремонта в Москве

"Утро": плотный поток образовался на МКАД

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": плотный поток автомобилей образовался на Ленинградском шоссе

Автостанции и автовокзалы Москвы оборудовали звуковыми маяками для маломобильных граждан

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Turkish Airlines снова разрешила платить российскими картами

Тематический поезд, который посвящен Нижегородской области, отправился в свою первую поездку по Московскому метрополитену. Запуск состоялся в электродепо “Измайлово”. Отдельные вагоны посвящены городам Арзамас, Городец, Семенов и другим интересным для туристов местам.

Как отметил губернатор региона Глеб Никитин, символично, что состав будет курсировать именно по Арбатско-Покровской линии, ведь центральная улица Нижнего Новгорода называется Большая Покровская. Это пешеходная туристическая зона, которую местные жители часто называют нижегородским Арбатом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика