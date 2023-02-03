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Экономика

Turkish Airlines снова разрешила платить российскими картами

Turkish Airlines снова разрешила платить российскими картами

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Оплачивать билеты картами российских банков снова можно на сайте Turkish Airlines. Речь идет не только о системе "Мир", еще принимаются Visa и Mastercard. В службе поддержки авиакомпании подтвердили эту информацию.

Однако операции проходят не всегда. В таком случае бронь билета автоматически отменяется, а деньги возвращаются на карту. Пользователи сообщили, что может помочь смена браузера, переход с сайта в приложение и обратно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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