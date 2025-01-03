Новые вестибюли станций метро "Каширская" и "Физтех" открылись в Москве

Завершилась реконструкция восточного вестибюля станции "Каширская" Большой кольцевой и Замоскворецкой линий метро. Также в Москве построили северный выход станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии.

Из северного вестибюля станции "Физтех" пассажиры будут выходить к Дмитровскому шоссе, домам и остановкам наземного транспорта. Для 11 тысяч жителей 2-го микрорайона района Северный поездки по городу станут комфортнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

