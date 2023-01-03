Сервисом Face Pay для оплаты проезда москвичи воспользовались 32 миллиона раз, данные опубликовал столичный Дептранс.

Всего в 2022 к системе оплаты подключились 220 тысяч пассажиров, половина из которых ежедневно проходит в метро или МЦК по биометрии.

Face Pay планируется внедрить и на другие виды общественного транспорта. Например, на Московские центральные диаметры и аэроэкспрессы. Кроме того, в эту систему оплаты хотят включить социальные карты.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.