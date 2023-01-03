В Москве запустят новые низкопольные трамваи

На московские маршруты в этом году выйдут еще полсотни низкопольных трамваев. Парк будет полностью обновлен. Это вагоны последнего поколения, созданные в России и специально разработанные для столицы.

Они не шумят, а их вместительность делает их самым эффективным наземным транспортом. По провозной способности такие трамваи уступают только метрополитену. Пассажиры уже оценили и кондиционеры в салоне, и возможность зарядить телефон через встроенные usb-разъемы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.