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Транспорт

В Москве запустят новые низкопольные трамваи

В Москве запустят новые низкопольные трамваи

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На московские маршруты в этом году выйдут еще полсотни низкопольных трамваев. Парк будет полностью обновлен. Это вагоны последнего поколения, созданные в России и специально разработанные для столицы.

Они не шумят, а их вместительность делает их самым эффективным наземным транспортом. По провозной способности такие трамваи уступают только метрополитену. Пассажиры уже оценили и кондиционеры в салоне, и возможность зарядить телефон через встроенные usb-разъемы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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