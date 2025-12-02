На федеральной трассе "Байкал" образовалась пробка длиной 85 километров

На федеральной трассе "Байкал" в Иркутской области образовался гигантский затор протяженностью 85 километров. Причиной стали сильный снегопад и гололедица, которые парализовали движение в сторону Республики Бурятии. Там скопилось около 350 грузовиков.

На место оперативно прибыли спасатели МЧС. В условиях мороза около 20 градусов они организовали три пункта обогрева и питания, доставляют водителям топливо и воду, а также предоставляют возможность зарядить телефоны. Для дальнобойщиков подготовлен пункт временного размещения в Байкальске.

