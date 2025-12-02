Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 19:30

Транспорт

На федеральной трассе "Байкал" образовалась пробка длиной 85 километров

На федеральной трассе "Байкал" образовалась пробка длиной 85 километров

Дети участников спецоперации побывали на экскурсии в аэропорту Внуково

Водителей попросили быть внимательнее на столичных дорогах из-за тумана

Тестирование нового поезда "Москва-2026" началось в столичном метро

В столичном метро начали тестировать новый поезд "Москва-2026"

Собянин: в СВАО завершено 50 комплексных проектов улучшения дорожного движения

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 2 декабря

Порядка 35 тысяч премиальных авто эвакуировали на штрафстоянки Москвы в 2025 году

Новости регионов: в Приамурье полицейские пресекли деятельность банды "черных копателей"

"Новости дня": более 100 быстрых зарядок для электробусов оборудовали в Москве в 2025 году

На федеральной трассе "Байкал" в Иркутской области образовался гигантский затор протяженностью 85 километров. Причиной стали сильный снегопад и гололедица, которые парализовали движение в сторону Республики Бурятии. Там скопилось около 350 грузовиков.

На место оперативно прибыли спасатели МЧС. В условиях мороза около 20 градусов они организовали три пункта обогрева и питания, доставляют водителям топливо и воду, а также предоставляют возможность зарядить телефоны. Для дальнобойщиков подготовлен пункт временного размещения в Байкальске.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортрегионывидеоЕкатерина Фоменко

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика