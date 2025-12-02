Тестирование нового поезда "Москва-2026" началось в столичном метро. Оно будет проходить в два этапа. Инновационный поезд должен без сбоев пройти по рельсам метро сначала 15, а потом 300 километров.

За это время проверят безопасность и надежность работы состава на линии, плавность хода по рельсам, освещение и вибрацию в салоне, а также длину тормозного пути. Если в ходе обкатки обнаружат любые отклонения, механики их устранят, и проверки начнут заново.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.