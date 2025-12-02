В столичном метро начали тестировать новый поезд "Москва-2026"

В столичном метрополитене стартовало тестирование нового поколения поездов "Москва-2026". Состав проходит обязательную обкатку без пассажиров, в ходе которой должен преодолеть 300 километров для проверки безопасности, плавности хода, освещения и других параметров.

После завершения испытаний поезда начнут поступать на Замоскворецкую линию. Новый состав отличается обновленным дизайном, включая футуристичное освещение и более удобные сиденья. В салоне появятся прозрачные мониторы, встроенные в стекла.

