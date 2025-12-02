Форма поиска по сайту

02 декабря, 11:15

Транспорт

В столичном метро начали тестировать новый поезд "Москва-2026"

В столичном метро начали тестировать новый поезд "Москва-2026"

Собянин: в СВАО завершено 50 комплексных проектов улучшения дорожного движения

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 2 декабря

Порядка 35 тысяч премиальных авто эвакуировали на штрафстоянки Москвы в 2025 году

Новости регионов: в Приамурье полицейские пресекли деятельность банды "черных копателей"

"Новости дня": более 100 быстрых зарядок для электробусов оборудовали в Москве в 2025 году

Новые автобусные маршруты запустят из Москвы до Химок

Поезд доставил в Москву пассажиров, застрявших в "Сапсане" по пути из Санкт-Петербурга

Электробусы вышли на два маршрута на юге Москвы

Более 375 тыс москвичей воспользовались столичными электросудами за осень

В столичном метрополитене стартовало тестирование нового поколения поездов "Москва-2026". Состав проходит обязательную обкатку без пассажиров, в ходе которой должен преодолеть 300 километров для проверки безопасности, плавности хода, освещения и других параметров.

После завершения испытаний поезда начнут поступать на Замоскворецкую линию. Новый состав отличается обновленным дизайном, включая футуристичное освещение и более удобные сиденья. В салоне появятся прозрачные мониторы, встроенные в стекла.

