Новости часа: новый путепровод связал улицы районов Восточное Дегунино и Алтуфьевского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый путепровод через МЦД-1 связал улицы районов Восточное Дегунино и Алтуфьевского, сообщили в мэрии города.

Плавучий причал Парк "Фили" недоступен для транспортных поездок с 1 декабря по 30 апреля. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Снежный покров может снова появиться в Москве в субботу, прогнозируют синоптики.