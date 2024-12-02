Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 22:30

Транспорт

Новости часа: новый путепровод связал улицы районов Восточное Дегунино и Алтуфьевского

Новости часа: новый путепровод связал улицы районов Восточное Дегунино и Алтуфьевского

"Московский патруль": 60 тыс нарушений перевозки детей выявили в Москве за 10 месяцев

В Москве открылись транспортные елки

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 декабря

Новости часа: около 200 тыс операций провели в офтальмологическом центре Боткинской

Новости часа: новый путепровод через МЦД-1 связал улицы двух районов в Москве

Новый путепровод у станции Бескудниково снизит нагрузку на МКАД и МСД

Новости часа: офтальмологический центр Боткинской оснащен новейшим оборудованием

Новый путепровод у станции Бескудниково соединил Северный и Северо-Восточный округа

"Мой район. Новости": новый путепровод соединил Северный и Северо-Восточный округа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый путепровод через МЦД-1 связал улицы районов Восточное Дегунино и Алтуфьевского, сообщили в мэрии города.

Плавучий причал Парк "Фили" недоступен для транспортных поездок с 1 декабря по 30 апреля. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Снежный покров может снова появиться в Москве в субботу, прогнозируют синоптики.

Читайте также
транспортпогодагородвидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика