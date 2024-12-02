Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 2 декабря.

Новый путепровод открыли у станции МЦД-1 Бескудниково. Он связывает улицу 800-летия Москвы в районе Восточное Дегунино и Инженерную улицу – в Алтуфьевском. Путепровод поможет снизить нагрузку на прилегающие участки МСД и МКАД.

Заметное похолодание придет в Москву на этой неделе. Такие прогнозы дает Гидрометцентр. Будет морозно, местами ожидается до минус 8 градусов. Таким образом после долгого аномального тепла погода вернется к средним многолетним значениям.

Новый образовательный комплекс построят на востоке Москвы. Как сообщил заммэра Владимир Ефимов, он появится в жилом квартале на пересечении Амурской и Монтажной улиц. В здании будут детский сад и школа, куда смогут ходить 375 учеников.