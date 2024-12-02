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Новости

Новости

02 декабря, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 декабря

Новости часа: около 200 тыс операций провели в офтальмологическом центре Боткинской

Новости часа: новый путепровод через МЦД-1 связал улицы двух районов в Москве

Новый путепровод у станции Бескудниково снизит нагрузку на МКАД и МСД

Новости часа: офтальмологический центр Боткинской оснащен новейшим оборудованием

Новый путепровод у станции Бескудниково соединил Северный и Северо-Восточный округа

"Мой район. Новости": новый путепровод соединил Северный и Северо-Восточный округа

Новости часа: путепровод у станции Бескудниково сократит перепробег автомобилей в 3 раза

Новые зарядные станции для электромобилей появились в Москве

"Мой район. Новости": водителям начали выписывать штрафы за несвоевременную смену резины

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 2 декабря.

Новый путепровод открыли у станции МЦД-1 Бескудниково. Он связывает улицу 800-летия Москвы в районе Восточное Дегунино и Инженерную улицу – в Алтуфьевском. Путепровод поможет снизить нагрузку на прилегающие участки МСД и МКАД.

Заметное похолодание придет в Москву на этой неделе. Такие прогнозы дает Гидрометцентр. Будет морозно, местами ожидается до минус 8 градусов. Таким образом после долгого аномального тепла погода вернется к средним многолетним значениям.

Новый образовательный комплекс построят на востоке Москвы. Как сообщил заммэра Владимир Ефимов, он появится в жилом квартале на пересечении Амурской и Монтажной улиц. В здании будут детский сад и школа, куда смогут ходить 375 учеников.

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