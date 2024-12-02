Новый путепровод через пути МЦД-1 связал два района

Новый открывшийся путепровод через пути МЦД-1 у станции Бескудниково связал улицу 800-летия Москвы в районе Восточное Дегунино и Инженерную улицу – в Алтуфьеве.

Двухполосная дорога также значительно упростила выезд на МКАД и Северо-Западную хорду. По словам руководителя проекта компании – генерального подрядчика Георга Аракеляна, строительные работы прошли хорошо, не вызвав сложностей. Он уточнил, что на проекте были задействованы около 400 человек и 50 единиц техники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.