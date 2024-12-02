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02 декабря, 15:15

Транспорт

Новый путепровод через пути МЦД-1 связал два района

Новый путепровод через пути МЦД-1 связал два района

Новости часа: открыли путепровод через пути МЦД-1 в районе станции Бескудниково

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Новый открывшийся путепровод через пути МЦД-1 у станции Бескудниково связал улицу 800-летия Москвы в районе Восточное Дегунино и Инженерную улицу – в Алтуфьеве.

Двухполосная дорога также значительно упростила выезд на МКАД и Северо-Западную хорду. По словам руководителя проекта компании – генерального подрядчика Георга Аракеляна, строительные работы прошли хорошо, не вызвав сложностей. Он уточнил, что на проекте были задействованы около 400 человек и 50 единиц техники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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