02 декабря, 11:45Транспорт
Новые зарядные станции для электромобилей появились в Москве прошедшей осенью
Новые зарядные станции мощностью 150 кВт для электромобилей появились в Москве прошедшей осенью. Их установили в Денежном переулке и на улице Воздвиженке.
Станции стали самыми популярными по количеству заряженных авто в городе. Так, по статистике, за октябрь на них "заправились" более 2 тысяч электрокаров.
Особенностью таких точек стало то, что на них могут одновременно заряжаться сразу две машины, процедура занимает около получаса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.