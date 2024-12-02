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02 декабря, 11:45

Транспорт

Новые зарядные станции для электромобилей появились в Москве прошедшей осенью

Новые зарядные станции для электромобилей появились в Москве прошедшей осенью

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Новые зарядные станции мощностью 150 кВт для электромобилей появились в Москве прошедшей осенью. Их установили в Денежном переулке и на улице Воздвиженке.

Станции стали самыми популярными по количеству заряженных авто в городе. Так, по статистике, за октябрь на них "заправились" более 2 тысяч электрокаров.

Особенностью таких точек стало то, что на них могут одновременно заряжаться сразу две машины, процедура занимает около получаса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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