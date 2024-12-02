Интенсивность на дорогах Москвы составила 4 балла утром 2 декабря, по данным ЦОДД. Сейчас наиболее плотное движение наблюдаем на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Дмитровском шоссе в сторону центра, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

При этом в вечерний разъезд прогнозируются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.