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02 декабря, 09:30

Транспорт

Интенсивность на дорогах Москвы составила 4 балла утром 2 декабря

Интенсивность на дорогах Москвы составила 4 балла утром 2 декабря

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Интенсивность на дорогах Москвы составила 4 балла утром 2 декабря, по данным ЦОДД. Сейчас наиболее плотное движение наблюдаем на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Дмитровском шоссе в сторону центра, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

При этом в вечерний разъезд прогнозируются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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