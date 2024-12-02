Рейсы из Москвы на Кубу пройдут по расписанию после отмены извещения о дефиците топлива

Рейсы из Москвы на Кубу на текущей неделе пройдут по расписанию после отмены извещения о дефиците топлива. Остановок по пути для дозаправок в Венесуэле не потребуется, рассказали в агентстве воздушного транспорта РФ.

Ранее в Гаване заявляли, что керосина для самолетов не будет как минимум неделю и это касалось всех лайнеров, не только российских. Нескольких отечественных рейсов тогда же были задержаны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.