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02 декабря, 07:45

Транспорт

Рейсы из Москвы на Кубу пройдут по расписанию после отмены извещения о дефиците топлива

Рейсы из Москвы на Кубу пройдут по расписанию после отмены извещения о дефиците топлива

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Рейсы из Москвы на Кубу на текущей неделе пройдут по расписанию после отмены извещения о дефиците топлива. Остановок по пути для дозаправок в Венесуэле не потребуется, рассказали в агентстве воздушного транспорта РФ.

Ранее в Гаване заявляли, что керосина для самолетов не будет как минимум неделю и это касалось всех лайнеров, не только российских. Нескольких отечественных рейсов тогда же были задержаны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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