Новости Московского транспорта

В рабочий день ТПУ "Текстильщики" пользуются более 100 тысяч человек. Скоро в Текстильщиках откроют удобный теплый переход между Таганско-Краснопресненской линией и БКЛ. Жители района Текстильщики за последние годы получили новые станции рельсового каркаса и стали экономить время в дороге.

"Северный речной вокзал – это одно из лучших мест для отдыха в городе. На прошлой неделе мы в 3-й раз открыли здесь бесплатный каток. 1 декабря в честь начала его работы проведем праздничное мероприятие и масштабную спортивно-развлекательную программу с мастер-классами по фигурному катанию, ледовым шоу и выступлениями артистов проекта "Музыка в метро", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В районе Внуково заработали 2 новых маршрута – № 245 и 287, на которых удобно добираться до станций МЦД Кокошкино и Санино. На маршруты вышли современные автобусы малого класса, которые перевозят все категории пассажиров.

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