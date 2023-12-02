Водителей призвали к аккуратности на дорогах. Снегопад вновь начнется 3 декабря, сугробы вырастут почти до 30 сантиметров.

Отмечается, что в выходные температура опустится на пару градусов ниже нормы, но останется комфортной. Синоптики обещают переменную облачность и слабый ветер.

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00:03.. В субботу, столичный регион окажется под влиянием тыловой части циклона. Поэтому как результат без осадков не обойдётся. Не большой снег, очень даже вероятен на протяжении всего дня . Но он будет таким, ещё раз повторюсь небольшим , локальным и кратковременным . Что касается температур ,то они начинают с субботы , уже будут опускаться всё ниже и ниже. И как раз-таки уже в ночные часы ниже -10°, опустится столбики термометров до -12°, а днём максимум на что можно рассчитывать - это минус четыре минус шесть градусов. При этом атмосферное давление будет расти и составит 744 мм ртутного столба. А ветер будет довольно активным, разгоняться до 7-8 м/с . Так что температура будет ощущаться ниже чем она есть на самом деле..00:49 Снегопад прекратится в понедельник, обещают прогнозы. На следующей неделе будет переменная облачность, а в пятниницу выйдет солнце. Но температура начнет быстро падать - к следующим выходным она может опуститься до -18-ти градусов.