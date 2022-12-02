Новости часа: Дептранс напомнил о закрытии участка Калужско-Рижской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участок столичного метро между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" закроют с 3 до 7 декабря. Об этом напомнил Дептранс.

Эвакуация маломобильных жителей Каховки в Херсонской области начнется 3 декабря. Об этом сообщили местные власти.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал прививаться и носить маски в сезон распространения гриппа. Речь идет о тех регионах, где еще не начался подъем заболеваемости.