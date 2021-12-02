Минздрав РФ утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей

Российским водителям изменили правила медосмотра. Для тех, кого лишили прав за пьяную езду, обследований станет больше: нужно будет сдать анализы на наркотики и на определение регулярного употребления алкоголя.

Также любого водителя будут направлять на токсикологическое обследование, если у него заметят внешние признаки наркомании, в их числе дрожание рук, слишком низкий пульс, следы инъекций на венах и другое.

Всю информацию об обследованиях психиатром и наркологом, в том числе лабораторных, будут вносить в медсправку. Ожидается, что это поможет бороться с фальшивыми документами. Приказ опубликовал Минздрав. Он начнет действовать с 1 марта 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.