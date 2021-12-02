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Транспорт

07:15

Минздрав РФ утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей

транспорт авто видео Иван Лозовой Кристина Курума

Российским водителям изменили правила медосмотра. Для тех, кого лишили прав за пьяную езду, обследований станет больше: нужно будет сдать анализы на наркотики и на определение регулярного употребления алкоголя.

Также любого водителя будут направлять на токсикологическое обследование, если у него заметят внешние признаки наркомании, в их числе дрожание рук, слишком низкий пульс, следы инъекций на венах и другое.

Всю информацию об обследованиях психиатром и наркологом, в том числе лабораторных, будут вносить в медсправку. Ожидается, что это поможет бороться с фальшивыми документами. Приказ опубликовал Минздрав. Он начнет действовать с 1 марта 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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