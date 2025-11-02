График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 20:30

Транспорт

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 2 ноября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 2 ноября

Москвичам рассказали, когда лучше всего менять резину на автомобилях

График движения трамваев, МЦК и МЦД-2 изменится в праздничные выходные

Небольшой дождь ожидается в столице в начале недели

График движения МЦК и МЦД-2 изменится в праздничные выходные

Эксперт рекомендовал россиянам заранее подготовить машины к холодному сезону

Поезда МЦК и МЦД-2 будут ходить по измененному расписанию

Благоприятная погода для смены шин установится в начале ноября

Владельцы электромобилей Tesla столкнулись с проблемами зарядки

Столичная Госавтоинспекция проведет рейд по выявлению пьяных водителей

Москвичам нужно успеть сменить летнюю резину на зимнюю до 1 декабря. Однако многие автовладельцы предпочитают сделать это заранее, чтобы избежать длинных очередей в шиномонтажах.

На востоке Москвы, в районе Метрогородок, началось строительство новой школы. Учебное заведение рассчитано на 550 мест и возводится на Открытом шоссе. Пространство школы разделят на блоки для начальных и старших классов, а в центре разместят столовую, актовый зал и зоны отдыха.

В ноябрьские праздники пассажиров Московского центрального кольца и второго диаметра ждут изменения. Поезда временно перейдут на измененный график движения из-за ремонтных путей на перегоне между станциями "Щукинская" и "Красный Балтиец".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортобществообразованиегородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика