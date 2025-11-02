Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 2 ноября

Москвичам нужно успеть сменить летнюю резину на зимнюю до 1 декабря. Однако многие автовладельцы предпочитают сделать это заранее, чтобы избежать длинных очередей в шиномонтажах.

На востоке Москвы, в районе Метрогородок, началось строительство новой школы. Учебное заведение рассчитано на 550 мест и возводится на Открытом шоссе. Пространство школы разделят на блоки для начальных и старших классов, а в центре разместят столовую, актовый зал и зоны отдыха.

В ноябрьские праздники пассажиров Московского центрального кольца и второго диаметра ждут изменения. Поезда временно перейдут на измененный график движения из-за ремонтных путей на перегоне между станциями "Щукинская" и "Красный Балтиец".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.