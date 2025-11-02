График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 22:15

График движения трамваев, МЦК и МЦД-2 изменится в праздничные выходные

График движения трамваев, поездов на Московском центральном кольце (МЦК) и на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) изменится на ноябрьские праздники.

Составы будут ходить по временному расписанию. Это связано с ремонтом путей на участке между станциями Щукинская и Красный Балтиец, а также со строительством пересадочного узла на станции Царицыно. Кроме того, изменится и график движения некоторых трамваев на юге Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоДемид ГустовДарья Крамарова

