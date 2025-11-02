Поезда МЦК и МЦД-2 будут ходить по измененному расписанию

График движения поездов МЦК, МЦД-2 и некоторых трамваев изменится в эти выходные. Корректировки связаны с работами на станции Царицыно и ремонтом пути на участке от Щукинской до Красного Балтийца. Также реконструкция трамвайных путей повлияет на маршруты этого вида транспорта.

Станция Царицыно является ключевой точкой для многих горожан и гостей столицы, так как ведет к одноименному музею-заповеднику, и большая часть посетителей пользуется общественным транспортом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.