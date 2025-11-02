График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 11:15

Транспорт

Благоприятная погода для смены шин установится в начале ноября

Благоприятная погода для смены шин установится в начале ноября

Владельцы электромобилей Tesla столкнулись с проблемами зарядки

Столичная Госавтоинспекция проведет рейд по выявлению пьяных водителей

Поезда МЦД-3 перешли на особый график движения в праздничные дни

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста-паруса на западе Москвы

Парковка будет бесплатной в Москве 3 и 4 ноября

"Новости дня": речной маршрут Новоспасский – ЗИЛ продлят до Коcмодамианской набережной

"Вопрос спорный": в России предложили поощрять аккуратных водителей

Новые правила расчета утильсбора для иномарок вступят в силу в РФ 1 декабря

Собянин: новая станция метро "Гольяново" будет построена в 2028 году

Водителям пора менять резину на автомобилях. По прогнозам синоптиков, благоприятная погода для смены шин установится в первых числах ноября. Согласно правилам, переобуть автомобиль необходимо до 1 декабря.

Стоимость услуг шиномонтажа с прошлого года немного выросла, в среднем на 3–4%. Комплекс работ для легкового автомобиля включает разбортировку, переобувку и балансировку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

