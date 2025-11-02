Благоприятная погода для смены шин установится в начале ноября

Водителям пора менять резину на автомобилях. По прогнозам синоптиков, благоприятная погода для смены шин установится в первых числах ноября. Согласно правилам, переобуть автомобиль необходимо до 1 декабря.

Стоимость услуг шиномонтажа с прошлого года немного выросла, в среднем на 3–4%. Комплекс работ для легкового автомобиля включает разбортировку, переобувку и балансировку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.