02 ноября, 09:15

Владельцы электромобилей Tesla столкнулись с проблемами зарядки

Владельцы электромобилей Tesla столкнулись с проблемами зарядки

Российские владельцы электромобилей Tesla массово сообщают о проблемах с зарядкой. Автомобили перестают распознавать аккумуляторы, что делает невозможным использование быстрых зарядных станций. Владельцы вынуждены переходить на медленную зарядку, которая занимает значительно больше времени.

Как отмечают в сервисных центрах, проблема может быть связана с оборудованием станций или компонентами самого автомобиля. За последние пять лет количество электромобилей в Москве выросло в 20 раз, при этом Tesla Model 3 остается одним из лидеров на вторичном рынке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортавтовидеоДарья ЕрмаковаАрина Устюкова

