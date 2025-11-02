Столичная Госавтоинспекция проведет рейд по выявлению пьяных водителей

В праздничные выходные сотрудники столичной Госавтоинспекции проведут рейд по выявлению водителей в состоянии опьянения. Мероприятие продлится три дня, до 4 ноября включительно.

По данным ведомства, на прошлой неделе было задержано более 100 нетрезвых водителей, почти 200 человек отказались от прохождения освидетельствования, а 17 лиц будут привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.