Поезда МЦД-3 перешли на особый график движения в праздничные дни

В праздничные выходные поезда МЦД-3 перешли на особый график движения. До 4 ноября интервалы увеличены до 30 минут, а электрички в сторону области не останавливаются на станциях Ховрино и Левобережная.

С 5 по 13 ноября речные суда маршрута "Киевский – Парк Фили" не будут останавливаться на причале "Сити-Центральный" из-за работ по очистке дна. Ближайшим причалом для посадки станет "Краснопресненский парк".

