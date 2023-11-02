Число поездок на столичном каршеринге увеличилось на 7% с начала 2023 года

Москвичи стали чаще отказываться от личных машин и выбирать каршеринг. Стало известно, что с начала 2023 года количество поездок с использованием сервиса увеличилось на 7%. Водителей привлекает отсутствие транспортного налога, расходов на обслуживание и возможность протестировать разные марки и модели.

Кроме того, Москва остается на первом месте в мире по количеству машин каршеринга. На втором месте находится Токио, а на третьем – Пекин. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.