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Новости

02 ноября, 22:45

Город

Число поездок на столичном каршеринге увеличилось на 7% с начала 2023 года

Число поездок на столичном каршеринге увеличилось на 7% с начала 2023 года

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Число поездок на столичном каршеринге с начала года увеличилось на 7%

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Количество поездок на столичном каршеринге с начала года увеличилось на 7%

Москвичи стали чаще отказываться от личных машин и выбирать каршеринг. Стало известно, что с начала 2023 года количество поездок с использованием сервиса увеличилось на 7%. Водителей привлекает отсутствие транспортного налога, расходов на обслуживание и возможность протестировать разные марки и модели.

Кроме того, Москва остается на первом месте в мире по количеству машин каршеринга. На втором месте находится Токио, а на третьем – Пекин. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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