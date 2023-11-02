02 ноября, 12:15Город
Количество поездок на столичном каршеринге с начала года увеличилось на 7%
Количество поездок на московском каршеринге с начала года увеличилось на 7%. Один автомобиль сервиса заменяет шесть личных, а значит, снижает нагрузку на дороги. Такую статистику опубликовал департамент транспорта.
Пользователи каршеринга могут арендовать обычные машины, электромобили, бизнес-класс и российские модели. В среднем за сутки совершают порядка 140 тысяч поездок.
Все больше москвичей отказываются от личных автомобилей в пользу арендованных. Это как минимум выгоднее с точки зрения обслуживания и транспортного налога.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.