Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 12:15

Город

Количество поездок на столичном каршеринге с начала года увеличилось на 7%

Количество поездок на столичном каршеринге с начала года увеличилось на 7%

Москвичам рассказали о развитии столичного метро

Правительство РФ решило продлить автомагистраль М-12 до Тюмени

Один миллион автомобилей проехал по проспекту Багратиона за полтора месяца

В Минтрансе утвердили правила борьбы с птицами в столичных аэропортах

Более 60 новых электробусов закупят для Москвы до конца ноября

"Дальневосточный экспресс" запустили в столичном метро

Число электромобилей в Москве к 2030 году может превысить 300 тыс

"Мой район. Навигатор": 1 млн автомобилей проехал по проспекту Багратиона за 1,5 месяца

В РЖД отметили 10 лет с момента запуска первого двухэтажного поезда в Адлер

Количество поездок на московском каршеринге с начала года увеличилось на 7%. Один автомобиль сервиса заменяет шесть личных, а значит, снижает нагрузку на дороги. Такую статистику опубликовал департамент транспорта.

Пользователи каршеринга могут арендовать обычные машины, электромобили, бизнес-класс и российские модели. В среднем за сутки совершают порядка 140 тысяч поездок.

Все больше москвичей отказываются от личных автомобилей в пользу арендованных. Это как минимум выгоднее с точки зрения обслуживания и транспортного налога.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтогородвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика