Правительство РФ решило продлить автомагистраль М-12 до Тюмени

Строящуюся автодорогу М-12 продлят до Тюмени. Она будет называться М-12 "Восток". Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь во всех официальных документах маршрут трассы М-12 "Восток" должен излагаться в новой редакции: Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень.

Для продление трассы М-12 в нее включат несколько участков других магистралей. Например, часть автодороги М-7 "Волга", дороги Пермь – Екатеринбург, а также трассы Екатеринбург – Тюмень.

Работы в основном предполагают реконструкцию дорожного полотна. Проект планируют завершить в 2024 году. Трасса М-12 "Восток" обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и другими областями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.