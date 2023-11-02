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02 ноября, 08:00

Транспорт

В Минтрансе утвердили правила борьбы с птицами в столичных аэропортах

В Минтрансе утвердили правила борьбы с птицами в столичных аэропортах

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Бороться с птицами в столичных аэропортах будут с помощью газовых пушек и зеркальных шаров. Правила борьбы с птицами утвердили в Минтрансе.

Новые требования сведут к минимуму вероятность столкновений самолетов с пернатыми. Для их отпугивания разрешат использовать биоакустические установки, трещотки, сети, радиоуправляемые модели и даже специально подготовленных птиц и собак.

Кроме того, при обнаружения скопления или перелета птиц будут запрещать взлет воздушного судна и его заход на посадку. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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