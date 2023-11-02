02 ноября, 07:15Транспорт
"Дальневосточный экспресс" запустили в столичном метро
На Арбатско-Покровской линии метро теперь курсирует "Дальневосточный экспресс". В вагонах этого поезда пассажиры смогут узнать о проектах развития самого восточного региона страны. Также в пути москвичи познакомятся с достопримечательностями Дальнего Востока.
В большинстве вагонов есть QR-коды, они укажут путь к роликам о самых интересных туристических местах. Тематический состав запустили уже в шестой раз. В этом году изюминкой стал детский вагон, который знакомит юных пассажиров с природой и обитателями региона. По Арбатско-Покровской линии он будет ходить полгода.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.