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02 ноября, 07:15

Транспорт

"Дальневосточный экспресс" запустили в столичном метро

"Дальневосточный экспресс" запустили в столичном метро

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На Арбатско-Покровской линии метро теперь курсирует "Дальневосточный экспресс". В вагонах этого поезда пассажиры смогут узнать о проектах развития самого восточного региона страны. Также в пути москвичи познакомятся с достопримечательностями Дальнего Востока.

В большинстве вагонов есть QR-коды, они укажут путь к роликам о самых интересных туристических местах. Тематический состав запустили уже в шестой раз. В этом году изюминкой стал детский вагон, который знакомит юных пассажиров с природой и обитателями региона. По Арбатско-Покровской линии он будет ходить полгода.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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