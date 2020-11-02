Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Лучшим машинистом электропоезда метро России признан работающий на БКЛ Павел Ткач. Он занял первое место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший по профессии".

"Все средства от платных парковок, поступающие в городской бюджет, направляются на благоустройство дворов и развитие инфраструктуры. При этом объекты, которые необходимо обновить, выбирают сами жители. Так, 95 дворов благоустроили в САО в этом году", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Первая "Иволга 4.0" проходит испытания на экспериментальном кольце в Щербинке. Состав разгоняется до максимальных мощностей, оценивается работа программного обеспечения.

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