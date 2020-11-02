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02 ноября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Количество электромобилей в столице к 2030 году составит около 315 тыс

Расписание пригородных электричек изменится 4–6 ноября

Число электромобилей в Москве к 2030 году составит около 315 тысяч

Новости часа: более 80 заявок подали на конкурс "Московская реставрация"

Расписание пригородных электричек изменится в длинные ноябрьские выходные

Новости часа: в Москве отреставрировано более 2 тыс объектов культурного наследия

Один миллион водителей проехал по проспекту Багратиона за полтора месяца работы

К вокзалам Москвы идут почти 100 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев – Ликсутов

Дептранс заявил, что число электромобилей в Москве к 2030 году будет не меньше 315 тысяч

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Лучшим машинистом электропоезда метро России признан работающий на БКЛ Павел Ткач. Он занял первое место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший по профессии".

"Все средства от платных парковок, поступающие в городской бюджет, направляются на благоустройство дворов и развитие инфраструктуры. При этом объекты, которые необходимо обновить, выбирают сами жители. Так, 95 дворов благоустроили в САО в этом году", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Первая "Иволга 4.0" проходит испытания на экспериментальном кольце в Щербинке. Состав разгоняется до максимальных мощностей, оценивается работа программного обеспечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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