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02 ноября, 21:30

Транспорт

Транспортный чат-бот Александра начала подсказывать время прибытия автобусов

Транспортный чат-бот Александра начала подсказывать время прибытия автобусов

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Транспортный чат-бот Александра начала подсказывать время прибытия автобусов. Новая функция работает пока в тестовом режиме. Пользоваться сервисом легко. Для этого нужно подойти на остановку и просто спросить Александру.

Как рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, виртуальный помощник сам найдет вас и подскажет время прибытия автобуса. Как только испытание успешно завершится, сервис запустят для всех маршрутов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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