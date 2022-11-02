Транспортный чат-бот Александра начала подсказывать время прибытия автобусов. Новая функция работает пока в тестовом режиме. Пользоваться сервисом легко. Для этого нужно подойти на остановку и просто спросить Александру.

Как рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, виртуальный помощник сам найдет вас и подскажет время прибытия автобуса. Как только испытание успешно завершится, сервис запустят для всех маршрутов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

