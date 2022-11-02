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Транспорт

Движение на участке Калужско-Рижской линии метро закроют с 4 по 8 ноября

Движение на участке Калужско-Рижской линии метро закроют с 4 по 8 ноября

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Участок Калужско-Рижской линии метро закроют на 4 дня – Дептранс

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В Дептрансе сообщили, что участок Калужско-Рижской линии метро закроют с 4 по 8 ноября включительно. Не будет движения поездов между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки".

Решение ограничить движение связано с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии. На время закрытия участка метро запустят компенсационные автобусы. В качестве альтернативы москвичам также рекомендовали использовать БКЛ, станцию МЦК "Площадь Гагарина", бесплатные трамваи и другой наземный транспорт. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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