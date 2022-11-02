Участок Калужско-Рижской линии метро закроют на 4 дня – Дептранс

Участок Калужско-Рижской линии закроют на 4 дня с 4 по 8 ноября. Движения не будет между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки". Об этом сообщили в Дептрансе.

Решение ограничить движение на этой линии метро связано с прокладкой тоннеля для новых станций. В качестве альтернативы москвичам порекомендовали использовать БКЛ, станцию МЦК "Площадь Гагарина", а также бесплатные трамваи и другой наземный транспорт. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.