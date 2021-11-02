Пассажиров севших в Нижнем Новгороде из-за тумана рейсов доставят в Москву на "Ласточке"

Дополнительный поезд "Ласточка" выделят для перевозки в Москву пассажиров, ожидающих в аэропорту Нижнего Новгорода вылета в столицу. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту создан и осуществляет свою работу Оперативный штаб, который занимается вопросами дальнейшей перевозки пассажиров к местам их следования, размещения и проживания в гостиницах Нижнего Новгорода, а также обеспечения питанием. Кроме того, руководством Горьковской железной дороги принято решение о выделении дополнительного поезда "Ласточка" для доставки пассажиров задержанных рейсов в Москву", – говорится в сообщении.

Следователи организовали проверку по факту длительных задержек рейсов в нижегородском аэропорту, из-за чего пассажиры стали жаловаться на плохое самочувствие. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.