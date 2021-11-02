Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Это все пустое". В ней телезрителям показывают, как изменилась Москва с началом нерабочих дней.

Москвичам показали, как изменился трафик на Волгоградском проспекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.