02 октября, 19:30

Транспорт

АГН "Москва" представило статистику по собирающимся в России китайским автомобилям

Агентство городских новостей "Москва" представило статистику по собирающимся в России китайским автомобилям. В СМИ отметили, что такие машины в стране производят три завода. Это Haval в Тульской области, "Автодор" в Калининграде и Tenet в Калуге.

Они собирают модели Jolion, Chery и Dargo. На калининградском производстве планируют выпускать Jetour.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

