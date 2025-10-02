02 октября, 19:30Транспорт
АГН "Москва" представило статистику по собирающимся в России китайским автомобилям
Агентство городских новостей "Москва" представило статистику по собирающимся в России китайским автомобилям. В СМИ отметили, что такие машины в стране производят три завода. Это Haval в Тульской области, "Автодор" в Калининграде и Tenet в Калуге.
Они собирают модели Jolion, Chery и Dargo. На калининградском производстве планируют выпускать Jetour.
