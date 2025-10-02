В День метростроителя в Москве начали новую проходку на Рублево-Архангельской линии

В День метростроителя в Москве стартовала новая тоннельная проходка на строящейся Рублево-Архангельской линии метро. На месте будущей станции "Рублево-Архангельское" началось строительство платформы и перекрытий на глубине около 20 метров.

Тоннелепроходческий комплекс "Александра" прокладывает левый перегонный тоннель до станции "Ильинское". Ему на помощь вышел второй комплекс "София", который пройдет правый перегон длиной 2,5 километра на глубине 30 метров. Общая длина линии составит более 27 километров, а число станций – 12.

