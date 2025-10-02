Таксисты попросили расширить список разрешенных в РФ автомобилей для перевозки пассажиров

Таксисты попросили расширить в РФ список разрешенных автомобилей для перевозки пассажиров. Сейчас критериям нового закона о локализации, который вступит в силу с 1 марта следующего года, соответствуют минимум 20 моделей шести брендов.

В предварительный список вошли Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel, "УАЗ Патриот", "Хантер", Sollers SP7, а также некоторые модели марок Evolute, Voyah и "Москвич". Список будет пополняться с появлением на рынке новых моделей. ни не коснутся автомобилей, которые уже числятся в реестре такси.

