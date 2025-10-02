Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 16:15

Транспорт

До 30 минут стали экономить пассажиры в пути благодаря БКЛ метро в Москве

До 30 минут стали экономить пассажиры в пути благодаря БКЛ метро в Москве

Сергей Собянин поздравил с Днем метростроителя работников и ветеранов отрасли

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

"Деньги 24": Минпромторг утвердил первый список машин для работы в такси

Собянин поздравил московских метростроителей с профессиональным праздником

"Новости дня": движение по новому участку Мосфильмовской улицы открыли в Раменках

На БКЛ совершили 1 млрд поездок с момента запуска в Москве

Расписание поездов МЦД-1 и "Аэроэкспресса" в Шереметьево изменится с 2 по 5 октября

Минпромторг опубликовал перечень автомобилей для такси

Электронный сервис розыска багажа с международных рейсов появится в аэропорту Внуково

Пассажиры совершили 1 миллиард поездок по Большой кольцевой линии столичного метро (БКЛ) с момента ее запуска. По словам пассажиров, новая линия позволила экономить до 30 минут на каждой поездке, избегая пересадок в центре.

Как отметил президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Виктор Иванкин, БКЛ стала одной из самых больших в мире и объединила все ветки метрополитена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоАлина ГилеваАнастасия Налетова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика