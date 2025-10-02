До 30 минут стали экономить пассажиры в пути благодаря БКЛ метро в Москве

Пассажиры совершили 1 миллиард поездок по Большой кольцевой линии столичного метро (БКЛ) с момента ее запуска. По словам пассажиров, новая линия позволила экономить до 30 минут на каждой поездке, избегая пересадок в центре.

Как отметил президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Виктор Иванкин, БКЛ стала одной из самых больших в мире и объединила все ветки метрополитена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.