Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Проходка правого перегонного тоннеля стартовала на участке между станциями "Рублево-Архангельское" и "Ильинская" новой линии метро Москвы. Как рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX, щит "София" пройдет чуть больше 2,5 километра.

До этого рабочие завершили проходку тоннеля между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор". Щит-гигант "Лилия" прошел 850 метров под жилыми кварталами района Хорошёво-Мнёвники.

